***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:27
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187100
BIST
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17:367.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,26%
|| -253,13
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.511
En Yüksek
7.816
17:3627,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0190
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3629,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:361.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KONYA
|5.841,10
|432.850.326
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|109.203.257
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.034.426.376
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.573.759.017
|% 9,99
|
|BAGFS
|29,90
|243.730.176
|% -9,67
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KERVT
|11,35
|227.895.280
|% -9,05
|
|KNFRT
|17,16
|69.113.611
|% -8,97
|
|EUKYO
|14,29
|16.779.299
|% -8,46
|
|TUPRS
|126,20
|11.239.541.099
|% 2,60
|
|THYAO
|253,80
|8.070.855.888
|% -3,17
|
|EREGL
|41,88
|7.055.985.636
|% -2,06
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,62
|4.110.507.438
|% -3,14
|
|SKBNK
|4,04
|1.779.868.958
|% -6,48
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,45
|2.955.489.025
|% 4,75
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0927
|27,0982
|% 0,07
|
|Euro
|29,4760
|29,4916
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,4045
|34,5770
|% -0,02
|
|Frank
|30,6398
|30,8244
|% -0,20
|
|Riyal
|7,2031
|7,2393
|% 0,06
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|4,63
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.160
|32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,04
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51GLBMD
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 628 adet işlem
-
17:50KNFRT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 144 adet işlem
-
17:49GLYHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 638 adet işlem
-
17:48AKYHO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 683, 472 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -249, 88 kaybederek (% -2.99 ) 8, 113