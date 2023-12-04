***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 16:25
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222005
BIST
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16:198.067
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 40,30
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.072
16:1928,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:1931,4374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0232
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:191.921,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,64
|Açılış
|: 1.921,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EKOS
|33,00
|131.951.556
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|184.620.003
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.516.040
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.424.546
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.175.559
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.033.047.819
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|337.936.588
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.331.561
|% -9,95
|
|THYAO
|262,50
|7.042.042.024
|% 0,67
|
|SASA
|53,55
|2.621.914.634
|% 2,39
|
|TUPRS
|154,50
|2.591.210.186
|% 0,78
|
|ASELS
|49,22
|2.211.219.177
|% 1,48
|
|ISCTR
|22,18
|2.117.652.887
|% 0,54
|
|EKGYO
|7,37
|999.068.411
|% 0,27
|
|ODAS
|11,39
|1.367.170.810
|% 5,37
|
|YKBNK
|20,02
|2.005.562.430
|% 1,01
|
|ISCTR
|22,18
|2.117.652.887
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,01
|425.415.506
|% -0,79
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8481
|28,9223
|% 0,09
|
|Euro
|31,4247
|31,4386
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,4937
|36,6768
|% -0,33
|
|Frank
|32,9949
|33,1937
|% -0,33
|
|Riyal
|7,6775
|7,7160
|% -0,03
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|932,33
|934,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,64
|990,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,24
|78,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,81
|2.068,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:33YYAPI
Yüzde 4.09 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 936, 129 adet işlem
-
16:32BLCYT
Yüzde 4.62 oranında artışla 16.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 357 adet işlem
-
16:31SMART
Yüzde 9.07 oranında artışla 39.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 175 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 02 artarak (% 0.55 ) 7, 113
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDER, YGYO, ICUGS, MIPAZ, FONET, CRFSA, TSGYO, BINHO, EKOS, ICBCT