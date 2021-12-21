***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.12.2021 15:50
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşmemizin 17.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil metnine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun 21.12.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliği, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985211
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -6,67%
|| -0,8135
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,9316
En Yüksek
|Değişim
|: -6,56%
|| -0,9085
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,07
En Yüksek
|Değişim
|: -7,59%
|| -53,73
|Açılış
|: 654,07
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2128
|11,3764
|% -6,67
|
|Euro
|12,7299
|12,9316
|% -6,56
|
|Sterlin
|15,0538
|15,1293
|% -7,38
|
|Frank
|12,2120
|12,2855
|% -7,62
|
|Riyal
|2,9904
|3,0054
|% -7,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,83
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,81
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,35
|-0,61
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem