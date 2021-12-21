***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşmemizin 17.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil metnine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun 21.12.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliği, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985211BIST