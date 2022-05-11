***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
11.05.2022 16:52
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantılar ve Çalışma Düzeni" başlıklı 17.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 27.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29.04.2022 tarih, 10570 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
17 27/04/2022 29/04/2022 10570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029304
BIST
16:572.448
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -41,94
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:5715,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0717
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:5716,2156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1331
|Açılış
|: 16,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:57912,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,77
|Açılış
|: 912,18
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BOSSA
|59,40
|73.468.197
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.044.863
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.611.380
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.972.899
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.884.643
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.723.951
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.533.795
|% -9,98
|
|THYAO
|41,98
|2.830.327.067
|% -0,52
|
|SISE
|20,08
|2.792.974.065
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,49
|2.108.987.336
|% -0,48
|
|ASELS
|24,02
|1.707.152.659
|% -0,66
|
|SAHOL
|20,06
|1.404.769.218
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,70
|654.730.915
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,68
|1.058.916.638
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.792.974.065
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,68
|480.467.440
|% -4,17
|
|KRDMD
|16,49
|2.108.987.336
|% -0,48
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3053
|15,3180
|% 0,47
|
|Euro
|16,1942
|16,2156
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,9096
|19,0044
|% 0,87
|
|Frank
|15,4371
|15,5301
|% 1,08
|
|Riyal
|4,0692
|4,0896
|% 0,28
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|11,24
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
|
|Tam
|6.148
|6.307
|22,02
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|10,64
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,34
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,33
|
Seans Raporu
16:57
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17:12NATEN
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17:11
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