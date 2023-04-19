***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 11.04.20223 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 19.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 19.04.2023 tarih, 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 19/04/2023 19/04/2023 10815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140100BIST