***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788Transferler100.782.169 -100.782.169Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.266 -13.269.360 -13.252.094 -13.252.094Dönem Karı (Zararı)-13.269.360 -13.269.360 -13.269.360Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.266 17.266 17.266Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.362.692 1.876.525 35.622.785 444.414.083 -13.269.360 2.098.422.694 2.098.422.694Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Transferler72.628.550 -72.628.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.669.564 37.669.564 37.669.564Dönem Karı (Zararı)37.669.564 37.669.564 37.669.564Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 501.729.363 37.669.564 2.367.438.340 2.367.438.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.601.970 479.297Dönem Karı (Zararı)37.669.564 -13.269.360Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.669.564 -13.269.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-39.512.466 12.449.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.337 3.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-678.942 -1.938.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-678.942 -1.938.572Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.042.121 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 7.949.910Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 7.949.910Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-30.935.552 6.188.329İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6,13 -30.935.552 6.188.329Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.140.812 245.691İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-529.403 -364.483Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.349 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.349 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.016 -33.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-303.916 -18.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-303.615 -18.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-301 -651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-188.122 -312.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-181.700 -312.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.422 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.372.305 -1.184.537Alınan Faiz770.335 1.955.031Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -291.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -20.210.256İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -20.210.256FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.776 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.776 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.606.746 -19.730.959Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.042.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.435.375 -19.730.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.561.332 44.704.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 112.996.707 24.973.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 113.022.564 105.678.582Ticari Alacaklar5.349 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.349 0Diğer Alacaklar5 246.636 246.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar246.636 246.636Peşin Ödenmiş Giderler7 44.658 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler44.658 0ARA TOPLAM113.319.207 105.925.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR113.319.207 105.925.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,17 980.475.892 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar980.475.892 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar980.475.892 980.475.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.311.126.306 1.280.190.754Kullanım Hakkı Varlıkları28.107 25.578Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.247 4.497Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.247 4.497Peşin Ödenmiş Giderler7 16.876 29.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.876 29.518Diğer Duran Varlıklar9 8.067.015 7.885.315İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8.067.015 7.885.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.299.718.443 2.268.611.554TOPLAM VARLIKLAR2.413.037.650 2.374.536.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.246 12.625İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.246 12.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.246 12.625Ticari Borçlar4 313.376 617.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 313.376 616.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 301Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.777.680 636.868Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 104.491 110.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler104.491 110.913ARA TOPLAM2.210.793 1.377.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.210.793 1.377.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.467 15.248İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.467 15.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.467 15.248Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 43.374.667 43.374.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.388.517 43.390.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.599.310 44.767.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.367.438.340 2.329.768.776Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.580.366.570 1.580.366.570Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.580.366.570 1.580.366.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.581.124.134 1.581.124.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 35.622.785 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları501.729.363 429.100.813Net Dönem Karı veya Zararı37.669.564 72.628.550TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.367.438.340 2.329.768.776TOPLAM KAYNAKLAR2.413.037.650 2.374.536.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri11 -1.085.058 -1.222.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 10.826.364 2.409.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.107.183 -71.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.634.123 1.116.257Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 30.935.552 -14.138.239FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.569.675 -13.021.982Finansman Giderleri14 -1.387 -1.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.568.288 -13.023.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.898.724 -245.691Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -1.898.724 -245.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.669.564 -13.269.360DÖNEM KARI (ZARARI)37.669.564 -13.269.360Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.669.564 -13.269.360Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,35900000 -0,12600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 17.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 17.266Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 17.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.669.564 -13.252.094Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.669.564 -13.252.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846391BIST