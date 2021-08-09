***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Transferler72.628.550 -72.628.550 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.631.092 92.857.252 58.226.160 58.226.160Dönem Karı (Zararı)92.857.252 92.857.252 92.857.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.631.092 -34.631.092 -34.631.092Kar Payları10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.546.493.042 1.876.525 35.622.785 451.728.363 92.857.252 2.337.993.936 2.337.993.936Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679Transferler45.747.918 90.235.763 -135.983.681 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.236.261 184.349.113 158.003.731 184.116.583 184.116.583Dönem Karı (Zararı)158.003.731 158.003.731 158.003.731Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.236.261 184.349.113 26.112.852 26.112.852Kar Payları10 -130.200.000 -130.200.000 -130.200.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)237.026 237.026 237.026Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.854.896.095 1.876.525 81.607.729 596.113.239 158.003.731 2.901.913.288 2.901.913.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.962.992 9.696.504Dönem Karı (Zararı)158.003.731 92.857.252Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)158.003.731 92.857.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-129.950.231 -80.916.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.274 9.593Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler12 -58.917.025 -22.357.844Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.816.913 -1.021.716Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.818.233 -1.024.327Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.320 2.611Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6,13 -88.397.143 -60.398.525İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6, 13 -88.397.143 -60.398.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 18.933.550 2.851.778Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler237.026 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.553.245 -739.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.480.588 -355.228İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.480.588 -355.228Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-41.708 -17.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-386.125 -310.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-388.635 -310.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.510 83İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-499.510 -56.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-509.128 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.618 -56.763Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.606.745 11.200.560Alınan Faiz1.796.971 1.097.148Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.440.724 -2.601.204YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI308.826.766 37.198.349İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri208.755.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -3.666.868 0Alınan Temettüler3 103.738.634 37.198.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.210.722 -50.010.553Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.722 -9.553Ödenen Temettüler-130.200.000 -50.001.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.579.036 -3.115.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.579.036 -3.115.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.883.699 105.561.332DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 311.462.735 102.445.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 311.641.667 83.041.369Diğer Alacaklar5 285.798 22.766.386İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar285.798 22.766.386Peşin Ödenmiş Giderler7 69.433 776İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler69.433 776Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 1.511.762ARA TOPLAM311.996.898 107.320.293TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR311.996.898 107.320.293DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,17 1.013.832.183 1.206.279.307Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.013.832.183 1.206.279.307Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.013.832.183 1.206.279.307Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3, 6 1.629.729.686 1.581.084.370Kullanım Hakkı Varlıkları9.870 14.884Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.898 2.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.898 2.397Peşin Ödenmiş Giderler7 35.438 62.387İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler35.438 62.387Diğer Duran Varlıklar9 9.166.770 8.657.642İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9.166.770 8.657.642TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.652.775.845 2.796.100.987TOPLAM VARLIKLAR2.964.772.743 2.903.421.280KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.756 17.563İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.756 17.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.756 17.563Ticari Borçlar509.594 895.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 506.194 894.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 3.400 890Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 15.981.250 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 92.841 83.057İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler92.841 83.057ARA TOPLAM16.596.441 996.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.596.441 996.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 46.262.631 54.664.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.263.014 54.665.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.859.455 55.661.601ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.901.913.288 2.847.759.679Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.854.138.531 2.012.374.792Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.854.138.531 2.012.374.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.854.896.095 2.013.132.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 81.607.729 35.622.785Diğer Kısıtlanmış Yedekler81.607.729 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları596.113.239 451.728.363Net Dönem Karı veya Zararı158.003.731 135.983.681TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.901.913.288 2.847.759.679TOPLAM KAYNAKLAR2.964.772.743 2.903.421.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri11 -3.703.922 -2.381.231 -2.200.589 -1.296.173Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 127.376.131 40.798.732 87.898.214 29.972.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -35.130.751 -3.104.385 -25.776.047 -1.997.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.541.458 35.313.116 59.921.578 26.678.993Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6, 13 88.397.143 60.398.525 44.257.261 29.462.973FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)176.938.601 95.711.641 104.178.839 56.141.966Finansman Giderleri14 -1.320 -2.611 -586 -1.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)176.937.281 95.709.030 104.178.253 56.140.742Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.933.550 -2.851.778 -16.223.313 -953.054Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -18.933.736 -2.852.120 -16.219.706 -953.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 186 342 -3.607 342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)158.003.731 92.857.252 87.954.940 55.187.688DÖNEM KARI (ZARARI)158.003.731 92.857.252 87.954.940 55.187.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları158.003.731 92.857.252 87.954.940 55.187.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir faaliyetlerden toplam kapsamlı gelir üzerinden pay başına kazanç 16 1,50000000 0,88000000 0,84000000 0,53000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.112.852 -34.631.092 25.769.898 -34.631.092Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.402.914 -11.635.367 1.059.960 -11.635.367Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları33.112.000 -24.206.026 33.112.000 -24.206.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.402.062 1.210.301 -8.402.062 1.210.301Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-8.402.062 1.210.301 -8.402.062 1.210.301Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.112.852 -34.631.092 25.769.898 -34.631.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.116.583 58.226.160 113.724.838 20.556.596Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları184.116.583 58.226.160 113.724.838 20.556.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956569BIST