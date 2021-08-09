***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 22:27
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Transferler
72.628.550 -72.628.550 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.631.092 92.857.252 58.226.160 58.226.160
Dönem Karı (Zararı)
92.857.252 92.857.252 92.857.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.631.092 -34.631.092 -34.631.092
Kar Payları
10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.546.493.042 1.876.525 35.622.785 451.728.363 92.857.252 2.337.993.936 2.337.993.936
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679
Transferler
45.747.918 90.235.763 -135.983.681 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.236.261 184.349.113 158.003.731 184.116.583 184.116.583
Dönem Karı (Zararı)
158.003.731 158.003.731 158.003.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.236.261 184.349.113 26.112.852 26.112.852
Kar Payları
10 -130.200.000 -130.200.000 -130.200.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
237.026 237.026 237.026
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.854.896.095 1.876.525 81.607.729 596.113.239 158.003.731 2.901.913.288 2.901.913.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.962.992 9.696.504
Dönem Karı (Zararı)
158.003.731 92.857.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
158.003.731 92.857.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-129.950.231 -80.916.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.274 9.593
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
12 -58.917.025 -22.357.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.816.913 -1.021.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.818.233 -1.024.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.320 2.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6,13 -88.397.143 -60.398.525
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6, 13 -88.397.143 -60.398.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 18.933.550 2.851.778
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
237.026 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.553.245 -739.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.480.588 -355.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.480.588 -355.228
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.708 -17.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.125 -310.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-388.635 -310.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.510 83
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-499.510 -56.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-509.128 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.618 -56.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.606.745 11.200.560
Alınan Faiz
1.796.971 1.097.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.440.724 -2.601.204
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
308.826.766 37.198.349
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
208.755.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -3.666.868 0
Alınan Temettüler
3 103.738.634 37.198.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.210.722 -50.010.553
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.722 -9.553
Ödenen Temettüler
-130.200.000 -50.001.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.579.036 -3.115.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.579.036 -3.115.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.883.699 105.561.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 311.462.735 102.445.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 311.641.667 83.041.369
Diğer Alacaklar
5 285.798 22.766.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
285.798 22.766.386
Peşin Ödenmiş Giderler
7 69.433 776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
69.433 776
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 1.511.762
ARA TOPLAM
311.996.898 107.320.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
311.996.898 107.320.293
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3,17 1.013.832.183 1.206.279.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.013.832.183 1.206.279.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.013.832.183 1.206.279.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3, 6 1.629.729.686 1.581.084.370
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.870 14.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.898 2.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.898 2.397
Peşin Ödenmiş Giderler
7 35.438 62.387
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.438 62.387
Diğer Duran Varlıklar
9 9.166.770 8.657.642
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9.166.770 8.657.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.652.775.845 2.796.100.987
TOPLAM VARLIKLAR
2.964.772.743 2.903.421.280
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.756 17.563
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.756 17.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.756 17.563
Ticari Borçlar
509.594 895.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 506.194 894.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.400 890
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 15.981.250 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 92.841 83.057
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.841 83.057
ARA TOPLAM
16.596.441 996.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.596.441 996.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 46.262.631 54.664.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.263.014 54.665.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.859.455 55.661.601
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.901.913.288 2.847.759.679
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.854.138.531 2.012.374.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.854.138.531 2.012.374.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.854.896.095 2.013.132.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 81.607.729 35.622.785
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
81.607.729 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
596.113.239 451.728.363
Net Dönem Karı veya Zararı
158.003.731 135.983.681
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.901.913.288 2.847.759.679
TOPLAM KAYNAKLAR
2.964.772.743 2.903.421.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.703.922 -2.381.231 -2.200.589 -1.296.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 127.376.131 40.798.732 87.898.214 29.972.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.130.751 -3.104.385 -25.776.047 -1.997.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.541.458 35.313.116 59.921.578 26.678.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6, 13 88.397.143 60.398.525 44.257.261 29.462.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.938.601 95.711.641 104.178.839 56.141.966
Finansman Giderleri
14 -1.320 -2.611 -586 -1.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.937.281 95.709.030 104.178.253 56.140.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.933.550 -2.851.778 -16.223.313 -953.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -18.933.736 -2.852.120 -16.219.706 -953.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 186 342 -3.607 342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.003.731 92.857.252 87.954.940 55.187.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.003.731 92.857.252 87.954.940 55.187.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
158.003.731 92.857.252 87.954.940 55.187.688
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülebilir faaliyetlerden toplam kapsamlı gelir üzerinden pay başına kazanç 16 1,50000000 0,88000000 0,84000000 0,53000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.112.852 -34.631.092 25.769.898 -34.631.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.402.914 -11.635.367 1.059.960 -11.635.367
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
33.112.000 -24.206.026 33.112.000 -24.206.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.402.062 1.210.301 -8.402.062 1.210.301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-8.402.062 1.210.301 -8.402.062 1.210.301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.112.852 -34.631.092 25.769.898 -34.631.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.116.583 58.226.160 113.724.838 20.556.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.116.583 58.226.160 113.724.838 20.556.596
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956569
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