***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 23:02
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679
Transferler
45.747.918 90.235.763 -135.983.681 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.236.261 184.349.113 158.003.731 184.116.583 184.116.583
Dönem Karı (Zararı)
158.003.731 158.003.731 158.003.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.236.261 184.349.113 26.112.852 26.112.852
Kar Payları
10 -130.200.000 -130.200.000 -130.200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
237.026 237.026 237.026
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.854.896.095 1.876.525 81.607.729 596.113.239 158.003.731 2.901.913.288 2.901.913.288
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 2.678.912.188 1.876.525 81.607.729 586.895.783 429.422.345 3.988.130.539 3.988.130.539
Transferler
-13.833.385 443.255.370 -429.422.345 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.357.419 256.166.467 266.523.886 266.523.886
Dönem Karı (Zararı)
256.166.467 256.166.467 256.166.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.357.419 10.357.419 10.357.419
Kar Payları
10 -160.020.000 -160.020.000 -160.020.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.678.912.188 1.876.525 10.357.419 69.774.344 870.131.513 256.166.467 4.096.634.425 4.096.634.425
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.717.749 57.241.599
Dönem Karı (Zararı)
256.166.467 158.003.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
256.166.467 158.003.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-198.835.792 -122.671.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.196 10.274
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
12 -52.507.019 -58.917.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.617.723 -1.816.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.625.107 -1.818.233
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 7.384 1.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.392.638 7.278.607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6,13 -145.100.693 -88.397.143
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6, 13 -145.100.693 -88.397.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 20.766.085 18.933.550
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.000.000 237.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.821.356 21.553.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
243.761 22.480.588
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.352 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
236.409 22.480.588
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-157.318 -41.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-408.710 -386.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
142.448 -388.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-551.158 2.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.499.089 -499.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-945.892 -509.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-553.197 9.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.509.319 56.885.352
Alınan Faiz
4.625.107 1.796.971
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.416.677 -1.440.724
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
98.427.115 308.826.766
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 208.755.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -15.342.651 -3.666.868
Alınan Temettüler
3 113.769.766 103.738.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.042.652 -130.210.722
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.652 -10.722
Ödenen Temettüler
-160.020.000 -130.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.897.788 235.857.643
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.392.638 -7.278.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.505.150 228.579.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
410.083.264 82.883.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.578.114 311.462.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 385.123.793 410.163.156
Diğer Alacaklar
5 308.584 554.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
308.584 546.672
Peşin Ödenmiş Giderler
7 134.101 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
134.101 0
ARA TOPLAM
385.566.478 410.717.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
385.566.478 410.717.180
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3,17 1.397.124.330 1.397.124.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.397.124.330 1.397.124.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 2.379.001.219 2.269.463.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
76.006 84.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
125.643 1.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
125.643 1.397
Peşin Ödenmiş Giderler
60.234 37.018
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 60.234 37.018
Diğer Duran Varlıklar
10.699.205 9.753.313
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 10.699.205 9.753.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.787.086.637 3.676.463.630
TOPLAM VARLIKLAR
4.172.653.115 4.087.180.810
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.362 10.280
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.362 10.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.362 10.280
Ticari Borçlar
4 813.255 1.221.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 807.361 664.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.894 557.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 9.856.838 32.198.272
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 150.483 117.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
150.483 117.322
ARA TOPLAM
10.832.938 33.547.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.832.938 33.547.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.567 74.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.567 74.089
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 65.118.802 65.427.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.185.752 65.502.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.018.690 99.050.271
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.096.634.425 3.988.130.539
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.678.154.624 2.678.154.624
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.678.154.624 2.678.154.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.678.912.188 2.678.912.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.233.944 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.357.419 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.774.344 81.607.729
Yasal Yedekler
10 69.774.344 81.607.729
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
870.131.513 586.895.783
Net Dönem Karı veya Zararı
256.166.467 429.422.345
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.096.634.425 3.988.130.539
TOPLAM KAYNAKLAR
4.172.653.115 4.087.180.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.505.687 -3.703.922 -2.972.553 -2.200.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 169.458.581 127.376.131 118.738.807 87.898.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.113.647 -35.130.751 -19.069.390 -25.776.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.839.247 88.541.458 96.696.864 59.921.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 145.100.693 88.397.143 72.750.510 44.257.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
276.939.940 176.938.601 169.447.374 104.178.839
Finansman Giderleri
14 -7.388 -1.320 -3.654 -586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
276.932.552 176.937.281 169.443.720 104.178.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.766.085 -18.933.550 -10.187.608 -16.223.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -21.075.243 -18.933.736 -10.417.600 -16.219.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 309.158 186 229.992 -3.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
256.166.467 158.003.731 159.256.112 87.954.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
256.166.467 158.003.731 159.256.112 87.954.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
256.166.467 158.003.731 159.256.112 87.954.940
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 2,44000000 1,50000000 1,52000000 0,84000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 26.112.852 0 25.769.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 1.402.914 0 1.059.960
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 33.112.000 0 33.112.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -8.402.062 0 -8.402.062
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -8.402.062 0 -8.402.062
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.357.419 0 10.357.419 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.357.419 0 10.357.419 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.357.419 26.112.852 10.357.419 25.769.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.523.886 184.116.583 169.613.531 113.724.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
266.523.886 184.116.583 169.613.531 113.724.838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052714
BIST