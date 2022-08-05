***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679Transferler45.747.918 90.235.763 -135.983.681 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.236.261 184.349.113 158.003.731 184.116.583 184.116.583Dönem Karı (Zararı)158.003.731 158.003.731 158.003.731Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.236.261 184.349.113 26.112.852 26.112.852Kar Payları10 -130.200.000 -130.200.000 -130.200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)237.026 237.026 237.026Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.854.896.095 1.876.525 81.607.729 596.113.239 158.003.731 2.901.913.288 2.901.913.288Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 2.678.912.188 1.876.525 81.607.729 586.895.783 429.422.345 3.988.130.539 3.988.130.539Transferler-13.833.385 443.255.370 -429.422.345 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.357.419 256.166.467 266.523.886 266.523.886Dönem Karı (Zararı)256.166.467 256.166.467 256.166.467Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.357.419 10.357.419 10.357.419Kar Payları10 -160.020.000 -160.020.000 -160.020.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.678.912.188 1.876.525 10.357.419 69.774.344 870.131.513 256.166.467 4.096.634.425 4.096.634.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.717.749 57.241.599Dönem Karı (Zararı)256.166.467 158.003.731Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)256.166.467 158.003.731Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-198.835.792 -122.671.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.196 10.274Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler12 -52.507.019 -58.917.025Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.617.723 -1.816.913Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.625.107 -1.818.233Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 7.384 1.320Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-19.392.638 7.278.607Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6,13 -145.100.693 -88.397.143İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6, 13 -145.100.693 -88.397.143Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 20.766.085 18.933.550Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.000.000 237.026İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.821.356 21.553.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler243.761 22.480.588İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.352 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)236.409 22.480.588Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-157.318 -41.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-408.710 -386.125İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)142.448 -388.635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-551.158 2.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.499.089 -499.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-945.892 -509.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-553.197 9.618Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları55.509.319 56.885.352Alınan Faiz4.625.107 1.796.971Vergi İadeleri (Ödemeleri)-43.416.677 -1.440.724YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI98.427.115 308.826.766İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 208.755.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -15.342.651 -3.666.868Alınan Temettüler3 113.769.766 103.738.634FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-160.042.652 -130.210.722Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.652 -10.722Ödenen Temettüler-160.020.000 -130.200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.897.788 235.857.643Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.392.638 -7.278.607NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.505.150 228.579.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ410.083.264 82.883.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ384.578.114 311.462.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 385.123.793 410.163.156Diğer Alacaklar5 308.584 554.024İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar308.584 546.672Peşin Ödenmiş Giderler7 134.101 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler134.101 0ARA TOPLAM385.566.478 410.717.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR385.566.478 410.717.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,17 1.397.124.330 1.397.124.330Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.397.124.330 1.397.124.330Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 2.379.001.219 2.269.463.203Kullanım Hakkı Varlıkları76.006 84.369Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.643 1.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.643 1.397Peşin Ödenmiş Giderler60.234 37.018İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 60.234 37.018Diğer Duran Varlıklar10.699.205 9.753.313İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 10.699.205 9.753.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.787.086.637 3.676.463.630TOPLAM VARLIKLAR4.172.653.115 4.087.180.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.362 10.280İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.362 10.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.362 10.280Ticari Borçlar4 813.255 1.221.965İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 807.361 664.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.894 557.052Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 9.856.838 32.198.272Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 150.483 117.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler150.483 117.322ARA TOPLAM10.832.938 33.547.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.832.938 33.547.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar66.567 74.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar66.567 74.089Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 65.118.802 65.427.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.185.752 65.502.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.018.690 99.050.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.096.634.425 3.988.130.539Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.678.154.624 2.678.154.624Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.678.154.624 2.678.154.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.678.912.188 2.678.912.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.233.944 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar10.357.419 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.774.344 81.607.729Yasal Yedekler10 69.774.344 81.607.729Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları870.131.513 586.895.783Net Dönem Karı veya Zararı256.166.467 429.422.345TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.096.634.425 3.988.130.539TOPLAM KAYNAKLAR4.172.653.115 4.087.180.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri11 -5.505.687 -3.703.922 -2.972.553 -2.200.589Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 169.458.581 127.376.131 118.738.807 87.898.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -32.113.647 -35.130.751 -19.069.390 -25.776.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)131.839.247 88.541.458 96.696.864 59.921.578Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 145.100.693 88.397.143 72.750.510 44.257.261FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)276.939.940 176.938.601 169.447.374 104.178.839Finansman Giderleri14 -7.388 -1.320 -3.654 -586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)276.932.552 176.937.281 169.443.720 104.178.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.766.085 -18.933.550 -10.187.608 -16.223.313Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -21.075.243 -18.933.736 -10.417.600 -16.219.706Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 309.158 186 229.992 -3.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)256.166.467 158.003.731 159.256.112 87.954.940DÖNEM KARI (ZARARI)256.166.467 158.003.731 159.256.112 87.954.940Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları256.166.467 158.003.731 159.256.112 87.954.940Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 2,44000000 1,50000000 1,52000000 0,84000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 26.112.852 0 25.769.898Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 1.402.914 0 1.059.960Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 33.112.000 0 33.112.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -8.402.062 0 -8.402.062Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -8.402.062 0 -8.402.062Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.357.419 0 10.357.419 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar10.357.419 0 10.357.419 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.357.419 26.112.852 10.357.419 25.769.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)266.523.886 184.116.583 169.613.531 113.724.838Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları266.523.886 184.116.583 169.613.531 113.724.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052714BIST