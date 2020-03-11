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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

11.03.2020 19:07
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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin 2019 yılı içerisinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den 4.549 bin TL tutarındaki, Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret .A.Ş.'den 17 bin TL tutarındaki hizmet alımları ile  Eczacıbaşı Spor Kulübü Derneği'nden 170 bin TL tutarındaki reklam hizmeti alımı işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, 2019 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2019 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır. 2020 yılında da Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den alınan hizmetlerin %10 oranını aşması öngörülmekte olup  benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827230


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,38 137.168.218 % 20,00  
ECZYT 11,02 137.688.197 % 19,91  
CRFSA 7,11 108.036.496 % 19,90  
DEVA 9,94 158.686.414 % 19,90  
ECILC 3,99 230.942.592 % 19,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9608 8,0008 % 0,43  
Frank 6,5756 6,6152 % 0,80  
Riyal 1,6465 1,6548 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -0,07  
Altın Gr. 328 328 1,49  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,86 16,89 -0,01  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,01  
B. Petrol 36,06 36,06 -1,16  
Seans Raporu
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