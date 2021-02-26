***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.1.3. GENEL KURUL1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.X Gündemde, yıl içinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.X Genel kurul toplantılarımız kamuya açık olarak yapılmaktadır, ancak 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantımız, Covid 19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde toplum sağlığı gereklilikleri, pay sahiplerimizin sağlığı ve güvenliği göz önüne alınarak kamuya açık şekilde yapılmamıştır.1.4. OY HAKKI1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.1.5. AZLIK HAKLARI1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.X Şirketimizin ortaklık/azlık haklarının kullanımını sınırlayabilecek nitelikte herhangi bir imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Şirketimizce ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili azami özen gösterilmektedir. Mevcut ortaklık yapımız, ana ortaklığın payları dışında kalan payların dağılımı ve ülkemizdeki genel uygulamalar da dikkate alınarak esas sözleşmemizde azlık haklarının kapsamının genişletilmesine ilişkin bir değişim öngörülmemiştir, yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan azlık haklarının korunması ile ilgili hükümlere uyulmaya devam edilecektir.1.6. KAR PAYI HAKKI1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.X Kar dağıtımı yapılmıştır.1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.1.7. PAYLARIN DEVRİ1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.X Kurumsal internet sitemizde yer alan bilgilerin önemli bir bölümüne İngilizce olarak yer verilmektedir. Ortaklık haklarının kullanımı için özel önem taşıyan “Yıllık Faaliyet Raporu, Yıllık Mali Raporlar, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu” KAP’ta yapılan duyurunun ardından en kısa süre içerisinde İngilizce olarak internet sitemize eklenmektedir. İnternet sitesinde iyileştirme çalışmaları yapılması ve daha fazla içeriğin İngilizce olarak internet sitesinde yer alması gündemimizdedir.2.2. FAALİYET RAPORU2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamakta, yönetim hizmetleri dışarıdan sağlanan hizmet ve danışmanlık alımı yoluyla yürütülmektedir.3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.X Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran herhangi bir önemli karar alınmamıştır.3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.X Şirketimizin bordrolu çalışanı bulunmamaktadır, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu konudaki politika ve uygulamaları Şirketimiz için de geçerlidir.3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.X Şirketimiz holding niteliğinde bir ortaklıktır ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.X Şirketimiz holding niteliğinde bir ortaklıktır ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.X Şirketimiz holding niteliğinde bir ortaklıktır ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.X Eczacıbaşı Topluluğu şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmıştır, %25 oranını aşmaktadır.4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.X Mevcut yönetim kurulu üyelerimizden biri kadın olup (% 12,5), ilkede belirlenen asgari oran olan % 25 sağlanamamıştır. Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nda fırsat eşitliği, temel sürdürülebilirlik önceliklerinden biri kabul edilmiştir. Uzun vadeli başarının sadece kadınların organizasyon içinde toplam payının artmasına değil, yönetim süreçlerinde de aktif rol olmalarına bağlı olduğu perspektifi ile hareket edilmektedir. Yönetim kurulu adaylarının belirlenmesinde de bu önceliklere dikkat edilmektedir. Yönetimde kadın çalışan oranı ile ilgili hedef oran ve zaman belirlenmesi yapılmakla (2020 yılı için belirlenen oran %35’tir) birlikte, yönetim kuruluna özgü olarak kadın üye ile ilgili hedef oran ve zaman belirlemesi yapılmamıştır. Yönetim kuruluna özgü asgari %25 kadın üye hedef oran ve zaman belirlenmesi uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan konulardan biridir.4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.X Covid 19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Nisan ayından itibaren fiziki toplantı yapılmamış, gerekli görülen hallerde dijital kanallar aracılığıyla görüşmeler yapılmış, kararlar elden dolaştırma usulüyle alınmıştır.4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.X Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamasına ilişkin yazılı bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yerleşik uygulamalarımız çerçevesinde gündemde görüşülecek konuların niteliğine göre üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerine yeterli olacak sürelerde bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu üyelerinin incelenmesine sunulmaktadır. İzleyen dönemlerde Yönetim kurulunun çalışma esaslarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılarak yazılı düzenlemeler yapılması konusu değerlendirilmektedir, bu düzenlemeler yapıldığında asgari bir süre belirlemesi de yapılacaktır.4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.X Yazılı görüşlerini bildirme imkanı bulunmakta olup, toplantıya katılamayan üyeler tarafından bu yönde bir bildirim olmamıştır.4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.X Ana Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarının şekli Ana Sözleşmemizin 17. maddesindeki esaslara ve TTK’daki düzenlemelere uygun olarak, geçmişten beri Şirketimizde yerleşik hale gelmiş uygulamalar çerçevesinde toplantı gündemleri önceden belirlenerek, Şirketimizin işleyişine uygun bir takvimle ve toplantı için gerekli bilgi, belge ve veriler sağlanarak yapılmaktadır. Bu konuda bir aksama yaşanmamış, ayrıca bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. İzleyen dönemlerde yönetim kurulu çalışma esaslarına ilişkin yazılı bir düzenleme yapılması konusu gündemimizdedir.4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.X Yönetim kurulu üyelerinin, Eczacıbaşı Topluluğu dışındaki şirketlerde görev almaları prensip olarak olarak sınırlandırılmıştır. Topluluk içerisinde yerine getirdiği görevler itibarıyla Şirketimizin işlerine ve yönetimine katkı sağlayacak, yönetim kurulu üyeliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine engel olmayacak, Şirketimiz için yeterli zamanı ayırabilecek kişilerin seçilmesine önem verildiğinden, yönetim kurulu üyelerinin Topluluk içinde görev almalarına yönelik bir sınırlandırma yapılması öngörülmemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporlarımızda ve KAP’ta yer alan Şirket Genel Bilgiler Formu’nda kamuya açık olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.X Bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadırlar. Holding olarak yapılanan Şirketimizin mevcut faaliyetleri ile yönetim ve organizasyon yapısı dikkate alındığında, yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev almaları, komite görevlerini aksatmalarına ya da yeterli zaman ayıramamalarına neden olmamaktadır. Birden fazla komitede yer alan üyeler, komiteler arası iletişimi ve işbirliğini de sağlamaktadırlar. Yönetim kurulu üyelerinin meslekleri, bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak konu ile ilgili yetkin kişilerin komitelerde görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Komite üyeliğinin gerektirdiği nitelikler ve uzmanlıklar dikkate alındığında, mevcut yapı komitelerin görevlerini etkin olarak yürütmesine bir engel teşkil etmemektedir, bu konuyla ilgili henüz bir değişiklik planlanmamaktadır.4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.X Bu nitelikte bir hizmet alınmamıştır.4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.X Yönetim kurulumuz yılda bir kez Şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve yönetimin genel olarak performansını değerlendiren ayrı bir toplantı yapmaktadır. Ancak, yönetim kurulunun ve/veya üyelerinin performans değerlendirilmesi için kullanılan herhangi bir metodoloji ya da yazılı olarak belirlenmiş bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Şirketimiz de dahil olmak üzere Toplululuk bünyesinde yer alan tüm şirketlerin performansları asgari üç aylık dönemlerde olmak üzere periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Şirketlerin üst yönetiminin performans değerlendirmesi ise insan kaynakları performans değerlendirme sistemi içerisinde ayrıca yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu performans değerlendirilmesi için dışarıdan uzman kuruluşlardan hizmet alınması konusu ayrıca değerlendirilebilecektir.4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913703BIST