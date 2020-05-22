***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %11,54 oranında pay sahibi olduğumuz ana ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 213 milyon TL'den 852 milyon TL'ye bedelsiz olarak artırılmış, sermaye artırımı bugün (22.05.2020) Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846651BIST