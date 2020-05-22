***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 18:24
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %11,54 oranında pay sahibi olduğumuz ana ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 213 milyon TL'den 852 milyon TL'ye bedelsiz olarak artırılmış, sermaye artırımı bugün (22.05.2020) Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846651
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,09
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2782
|8,3197
|% 0,02
|
|Frank
|6,9804
|7,0225
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|8,90
|
|Altın Gr.
|380
|381
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.498
|23,80
|
|Tam
|2.534
|2.563
|24,50
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|34,44
|34,44
|-1,63
|