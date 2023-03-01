***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolarının aktifinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar içerisinde yer alan iştirakimiz EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., muhasebe politikası değişikliğine giderek yatırım amaçlı gayrimenkullerini TMS 40, yatırım amaçlı gayrimenkuller standardı kapsamında gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirmeye karar vermiştir. İlgili değişiklik EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geçmişe dönük olarak uygulanmış, cari ve karşılaştırmalı döneme ait finansal tabloları düzeltilerek sunulmuştur. Şirketimiz, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarını hazırlarken, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi yeniden düzenlenmiş finansal tabloları ile muhasebeleştirmeye karar vermiş olup, ilgili değişiklik geçmişe dönük olarak uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikasına ve finansal tablolara olan etkisine ilişkin açıklama, kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloların 2.1.3 numaralı dipnotunda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118859BIST