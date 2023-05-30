***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.05.2023 tarihli toplantısında 1)Eczacıbaşı Topluluğu'nun tüm kuruluşlarını kapsayan ve ekte yer alan • Eczacıbaşı Topluluğu Çevre ve İklim Değişikliği Politikası, • Eczacıbaşı Topluluğu Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası ve • Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Hakları Politikası'nın Şirketimizce kabulüne ve söz konusu politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2) Şirketimizce 30 Aralık 2021 tarihinde kabul edilerek uygulamaya alınan • Eczacıbaşı Topluluğu Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası'nda ve • Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nda yapılan değişiklik önerilerinin Şirketimizce aynen kabulüne ve revize edilen politikaların internet sitemizde yayımlanarak uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154694BIST