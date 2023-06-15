***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 2022 mali yılı karının dağıtımından Şirketimizin payına düşen tutar 190.410.069,72 TL, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 mali yılı karının dağıtımından Şirketimizin payına düşen tutar 86.019.610,64 TL olup, adı geçen şirketler temettü ödeme işlemlerini tamamlamışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158812BIST