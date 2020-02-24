GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 20:51
GÜNCEL HABERLER



***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.eyh.eczacibasi.com.tr / www.eczacibasi.com.tr/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
eyh@eczacibasi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnur Günbey Kartal Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.12.2015 (212) 371 73 94/ (212) 371 70 00 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204571
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700606
Zeynep Serttepe Muhasebe Sorumlusu / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 24.02.2020 (212) 371 72 19 / (212) 371 70 00 zeynep.serttepe@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207460
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 701369
Ebru Tercan Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı /Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 24.02.2020 (212) 371 73 29/ (212) 371 70 00 ebru.tercan@eczacibasi.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri üretmek 19440000 8982336 TRY 46,21 İŞTİRAK
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964.303,13 TRY 31,01 İŞTİRAK
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirakte bulunmak ve gayrimenkul yatırımında bulunmak 685260000 203.294.584,39 TRY 29,67 İŞTİRAK
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 213000000 24580209 TRY 11,54 Bağlı Menkul Kıymet
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Banyo ve mutfak armatürleri ile banyo aksesuarı üretmek 112830900 11.615.860,35 TRY 10,29 Bağlı Menkul Kıymet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821328


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984 En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8830 7,9226 % 0,14  
Frank 6,2241 6,2616 % 0,36  
Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.658 -1,65  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,61 18,65 -0,02  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,01  
B. Petrol 55,51 55,51 -2,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru