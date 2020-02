***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.eyh.eczacibasi.com.tr / www.eczacibasi.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postaeyh@eczacibasi.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGülnur Günbey Kartal Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.12.2015 (212) 371 73 94/ (212) 371 70 00 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204571Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700606Zeynep Serttepe Muhasebe Sorumlusu / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 24.02.2020 (212) 371 72 19 / (212) 371 70 00 zeynep.serttepe@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207460Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 701369Ebru Tercan Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı /Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 24.02.2020 (212) 371 73 29/ (212) 371 70 00 ebru.tercan@eczacibasi.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri üretmek 19440000 8982336 TRY 46,21 İŞTİRAKE-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964.303,13 TRY 31,01 İŞTİRAKEİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirakte bulunmak ve gayrimenkul yatırımında bulunmak 685260000 203.294.584,39 TRY 29,67 İŞTİRAKEczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 213000000 24580209 TRY 11,54 Bağlı Menkul KıymetEczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Banyo ve mutfak armatürleri ile banyo aksesuarı üretmek 112830900 11.615.860,35 TRY 10,29 Bağlı Menkul Kıymet