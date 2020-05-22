***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri üretmek 19440000 8982336 TRY 46,21 İŞTİRAKE-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964.303,13 TRY 31,01 İŞTİRAKEİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirakte bulunmak ve gayrimenkul yatırımında bulunmak 685260000 203.294.584,39 TRY 29,67 İŞTİRAKEczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 Bağlı Menkul KıymetEczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Banyo ve mutfak armatürleri ile banyo aksesuarı üretmek 112830900 11.615.860,35 TRY 10,29 Bağlı Menkul Kıymethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846728BIST