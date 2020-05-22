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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.05.2020 19:15
GÜNCEL HABERLER



***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri üretmek 19440000 8982336 TRY 46,21 İŞTİRAK
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964.303,13 TRY 31,01 İŞTİRAK
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirakte bulunmak ve gayrimenkul yatırımında bulunmak 685260000 203.294.584,39 TRY 29,67 İŞTİRAK
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 Bağlı Menkul Kıymet
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Banyo ve mutfak armatürleri ile banyo aksesuarı üretmek 112830900 11.615.860,35 TRY 10,29 Bağlı Menkul Kıymet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846728


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ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
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Sterlin 8,2696 8,3111 % -0,08  
Frank 6,9778 7,0198 % 0,10  
Riyal 1,8078 1,8169 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 8,13  
Altın Gr. 380 380 3,19  
Cumhuriyet 2.462 2.498 23,50  
Tam 2.534 2.563 24,20  
Yarım 1.237 1.253 11,80  
Çeyrek 618 627 5,90  
Gümüş.Ons 17,17 17,22 0,08  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,04  
B. Petrol 35,05 35,05 -1,02  
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