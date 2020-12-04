***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 19:23
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim faaliyeti yoktur.
İnternet Adresi www.eyh.eczacibasi.com.tr, www.eczacibasi.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul 0212 371 70 00 0212 371 72 22
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
B. Burcu Nergiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 09.11.2020 0212 371 71 38, 0212 371 70 00 burcu.nergiz@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213335, 702497, 603614
Dilek Alkan Turan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - UFRS Raporlama Yöneticisi 09.11.2020 0212 371 72 35, 0212 371 70 00 dilek.alkan@eczacibasi.com.tr
Ebru Tercan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı 24.02.2020 0212 371 73 29, 0212 371 70 00 ebru.tercan@eczacibasi.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 13.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri satışı ve satış sonrası hizmetler 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 203294584 TRY 29,67 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, banyo mobilya ve aksesuarları, küvet ve duş tekneleri ile armatür üretmek ve satmak 112830900 11615860 TRY 10,29 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891527
BIST