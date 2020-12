***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim faaliyeti yoktur.İnternet Adresi www.eyh.eczacibasi.com.tr, www.eczacibasi.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul 0212 371 70 00 0212 371 72 22Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoB. Burcu Nergiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 09.11.2020 0212 371 71 38, 0212 371 70 00 burcu.nergiz@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213335, 702497, 603614Dilek Alkan Turan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - UFRS Raporlama Yöneticisi 09.11.2020 0212 371 72 35, 0212 371 70 00 dilek.alkan@eczacibasi.com.trEbru Tercan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı 24.02.2020 0212 371 73 29, 0212 371 70 00 ebru.tercan@eczacibasi.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 13.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri satışı ve satış sonrası hizmetler 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirakE-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirakEİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 203294584 TRY 29,67 İştirakEczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirakEczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, banyo mobilya ve aksesuarları, küvet ve duş tekneleri ile armatür üretmek ve satmak 112830900 11615860 TRY 10,29 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891527BIST