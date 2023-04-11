***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2023 20:03
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
1) Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Nesimi Erten'in, üyeliğe Sayın Mehmet Nizamettin Çeteci'nin getirilmesine,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mehmet Nizamettin Çeteci'nin, üyeliklere Sayın Simhan Savaşçın Başaran ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Zeynep Serttepe'nin getirilmesine,
3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
4) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Nesimi Erten'in, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136599
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|BRSAN
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|1.244
|9,58
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|Tam
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|8.617
|38,00
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|Yarım
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|4.217
|19,00
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|2.108
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