***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 17:00
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955386
BIST
16:481.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:488,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1073
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6291
En Düşük
8,5140
16:4810,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0583
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:48489,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,10
|Açılış
|: 489,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,87
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SAFKR
|9,35
|70.526.780
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.362.839
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.719.243
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.805
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|111.097.954
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.076
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.721.317
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,64
|96.928.338
|% -9,29
|
|DERIM
|9,64
|10.811.864
|% -7,57
|
|GARAN
|9,29
|1.801.539.523
|% 0,32
|
|GENIL
|13,00
|776.719.243
|% 9,98
|
|SISE
|8,03
|686.830.076
|% 2,03
|
|THYAO
|12,78
|639.225.900
|% 0,16
|
|SASA
|30,10
|613.576.823
|% 1,48
|
|GARAN
|9,29
|1.801.539.523
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|285.359.379
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|202.448.587
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|298.662.447
|% -4,35
|
|SISE
|8,03
|686.830.076
|% 2,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6244
|8,6266
|% 1,25
|
|Euro
|10,1609
|10,1667
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9315
|11,9914
|% 0,85
|
|Frank
|9,4115
|9,4682
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2884
|2,2999
|% 1,04
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-38,66
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.321
|-29,55
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-14,29
|
|Çeyrek
|785
|803
|-7,14
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,64
|71,64
|0,35
|
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