***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 14:27
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957262
BIST
15:181.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -20,60
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:188,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:1810,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0694
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:18484,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,71
|Açılış
|: 484,27
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MARKA
|5,06
|3.077.947
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.083
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.444.984
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.557.785
|% 9,79
|
|DERIM
|10,56
|11.099.962
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|353.068
|% -9,93
|
|EDATA
|15,90
|20.758.529
|% -9,14
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,76
|44.297.276
|% -7,31
|
|KRDMD
|8,05
|1.601.281.801
|% 0,50
|
|GARAN
|9,12
|931.585.423
|% 0,11
|
|EREGL
|19,38
|849.309.549
|% -1,67
|
|SISE
|8,33
|815.136.160
|% -0,72
|
|GENIL
|16,43
|795.634.063
|% 4,45
|
|KRDMD
|8,05
|1.601.281.801
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,43
|296.041.732
|% -2,41
|
|GARAN
|9,12
|931.585.423
|% 0,11
|
|SISE
|8,33
|815.136.160
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,85
|173.524.394
|% 0,00
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6558
|8,6588
|% 0,70
|
|Euro
|10,1597
|10,1631
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,9487
|12,0086
|% 0,83
|
|Frank
|9,3451
|9,4014
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3029
|2,3144
|% 0,85
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,50
|
|Altın Gr.
|485
|486
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|51,87
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,09
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,07
|
Seans Raporu
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