***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 13:55
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965697
BIST
16:441.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:448,8714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:4410,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0459
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:44496,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,75
|Açılış
|: 495,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MANAS
|17,29
|40.847.991
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.619.403
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.504.597
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|GARFA
|12,87
|7.348.182
|% -10,00
|
|KTSKR
|41,04
|167.394.546
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.414.043
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,29
|314.292.216
|% -9,24
|
|GEDIK
|7,38
|51.918.443
|% -8,66
|
|GARAN
|9,02
|1.187.415.550
|% 2,04
|
|THYAO
|13,80
|1.001.869.115
|% 0,15
|
|KOZAL
|96,30
|446.229.831
|% 2,07
|
|TUPRS
|111,70
|423.116.471
|% -1,06
|
|SISE
|8,08
|420.514.114
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|350.607.204
|% 1,71
|
|GARAN
|9,02
|1.187.415.550
|% 2,04
|
|EKGYO
|1,78
|133.785.701
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,22
|385.090.878
|% 0,97
|
|THYAO
|13,80
|1.001.869.115
|% 0,15
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8685
|8,8714
|% 0,01
|
|Euro
|10,3236
|10,3317
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,8918
|11,9515
|% -0,62
|
|Frank
|9,4982
|9,5554
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3584
|2,3702
|% 0,08
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|3,58
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|3,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|7,07
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|3,42
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,76
|77,76
|-0,59
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:54SAFKR
Yüzde 4.73 oranında artışla 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 805, 323 adet işlem
-
16:51BIZIM
Yüzde 4.98 oranında artışla 12.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 225, 883 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 34 artarak (% 0.52 ) 1, 220
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SODSN, EUYO, ATAGY, DOBUR, BEYAZ, IHEVA, ISBIR
-
16:50
IHEVA, KERVN, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında