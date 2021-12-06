***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:38
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981087
BIST
13:371.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
13:3713,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0568
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:3715,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0659
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:37788,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,79
|Açılış
|: 788,32
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:35
|ACSEL
|22,66
|15.613.396
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|151.436
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.868.782
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.473.965
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|28.430.344
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,38
|254.664.113
|% -9,35
|
|GARAN
|11,82
|1.780.697.182
|% 1,37
|
|THYAO
|18,60
|808.984.135
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,51
|748.516.952
|% 2,03
|
|SISE
|13,18
|717.815.582
|% -0,53
|
|PETKM
|8,38
|624.442.368
|% 2,20
|
|TSKB
|1,62
|356.363.058
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,51
|748.516.952
|% 2,03
|
|ODAS
|1,65
|257.233.740
|% 1,23
|
|GARAN
|11,82
|1.780.697.182
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,23
|158.575.580
|% 1,65
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7698
|13,7727
|% 0,39
|
|Euro
|15,5483
|15,6288
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,1704
|18,2615
|% 0,34
|
|Frank
|14,8570
|14,9465
|% -0,19
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 0,21
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,10
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,62
|
|Cumhuriyet
|5.204
|5.282
|-15,00
|
|Tam
|5.178
|5.307
|-12,26
|
|Yarım
|2.502
|2.567
|-5,94
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|1,53
|