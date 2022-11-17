***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:05
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080596
BIST
14:294.573
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -95,69
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:2918,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:2919,2641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0689
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:291.055,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.055,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MTRKS
|42,90
|130.848.276
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.570.335
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.570.335
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.604.469
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.947.818
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|20.347.638
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.116.506
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.264.405.577
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|878.072.502
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,10
|8.251.158.939
|% 3,35
|
|EREGL
|37,88
|4.810.470.743
|% 2,27
|
|ASELS
|41,06
|3.666.508.703
|% 3,06
|
|KONTR
|203,00
|3.550.217.506
|% -5,84
|
|VAKBN
|9,66
|2.457.502.740
|% -6,12
|
|EKGYO
|5,54
|1.529.010.172
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,19
|846.031.446
|% 3,57
|
|VAKBN
|9,66
|2.457.502.740
|% -6,12
|
|HALKB
|9,90
|2.416.950.818
|% -3,70
|
|YKBNK
|10,54
|2.403.207.546
|% -3,92
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6204
|% 0,17
|
|Euro
|19,2520
|19,2641
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,9910
|22,1013
|% -0,44
|
|Frank
|19,5397
|19,6574
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,18
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-10,13
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.021
|7.135
|-27,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,97
|
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