***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:01
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082761
BIST
11:194.894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -28,76
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
11:1918,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
11:1919,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0801
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
11:191.051,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.051,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler11:19
|SMART
|13,88
|91.088.943
|% 9,98
|
|SNICA
|29,32
|689.547.666
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|18.315.659
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|13.895.480
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|212.783.716
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|39.159.328
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,88
|34.886.947
|% -6,44
|
|HUNER
|13,19
|56.071.628
|% -5,92
|
|PRDGS
|16,47
|48.720.464
|% -5,34
|
|RTALB
|12,54
|102.887.768
|% -5,07
|
|KOZAL
|346,20
|1.733.458.133
|% 3,84
|
|EKGYO
|7,03
|1.189.136.456
|% 1,59
|
|HALKB
|10,55
|716.711.085
|% 1,44
|
|SNICA
|29,32
|689.547.666
|% 9,98
|
|PGSUS
|382,40
|478.136.140
|% 1,22
|
|EKGYO
|7,03
|1.189.136.456
|% 1,59
|
|ALBRK
|3,53
|291.079.821
|% 1,73
|
|ADESE
|1,66
|118.120.361
|% -1,78
|
|HALKB
|10,55
|716.711.085
|% 1,44
|
|SNGYO
|3,08
|133.823.592
|% -1,91
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6340
|18,6429
|% 0,09
|
|Euro
|19,3260
|19,3385
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,3425
|22,4545
|% 0,70
|
|Frank
|19,5597
|19,6775
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,03
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|15,27
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.022
|7.090
|54,00
|
|Yarım
|3.406
|3.466
|26,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|0,17
|
|B. Petrol
|85,49
|85,49
|1,60
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34EUREN
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 354, 294 adet işlem
-
11:32BRLSM
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 12.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 009, 075 adet işlem
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 72 kaybederek (% -0.99 ) 5, 268
-
11:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TRKCM
-
11:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, KRDMD