***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2022 Yılı 3. 3 Aylık Döneme ilişkin Faaliyet Raporu ilişikte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075466BIST