***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 08:57
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11'inci maddesi uyarınca Şirketimizin yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak 17.08.2021 tarih ve 2021-8 sayılı yönetim kurulu kararı ile Emel KOÇAK atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958519
BIST
10:011.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.454
En Düşük
1.453
10:018,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
10:019,9596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9439
10:01487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,08
|Açılış
|: 487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler10:01
|EGPRO
|29,90
|3.219.187
|% 5,36
|
|AGYO
|3,53
|4.481.903
|% 1,73
|
|IHLAS
|0,59
|82.360
|% 1,72
|
|CMBTN
|219,00
|143.691
|% 1,48
|
|EMNIS
|21,32
|3.774
|% 1,43
|
|IDEAS
|41,32
|260.894
|% -9,98
|
|DAGI
|3,52
|6.234.432
|% -8,09
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|MARKA
|4,66
|147.682
|% -4,31
|
|METUR
|3,88
|738.085
|% -3,72
|
|PETKM
|6,08
|94.073.255
|% 1,00
|
|THYAO
|12,54
|31.208.497
|% -0,56
|
|SISE
|8,69
|29.202.413
|% 0,58
|
|ZOREN
|1,61
|28.957.596
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,17
|23.613.590
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,17
|23.613.590
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,61
|28.957.596
|% 0,00
|
|PETKM
|6,08
|94.073.255
|% 1,00
|
|IHEVA
|1,05
|12.390.398
|% 0,96
|
|IEYHO
|0,91
|6.490.805
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4574
|8,4613
|% 0,09
|
|Euro
|9,9535
|9,9596
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6545
|11,7129
|% -0,12
|
|Frank
|9,2487
|9,3044
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2522
|2,2635
|% 0,20
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,07
|69,07
|-0,44
|