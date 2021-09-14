***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.09.2021 18:30
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Secure Gate S.R.L.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Şirketimiz Secure Gate S.R.L. firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörüdür.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir distribütörlük ve ürün olduğu için faaliyetlere etkisi öngörülememektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü üreticisi SecureGate S.r.l 'nin 10.09.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme İtalya menşeili üretici firma ile imzalanmıştır.
Şirketimiz SecureGate firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963810
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
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8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,98
|Açılış
|: 489,91
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|Önceki Kapanış
|: 485,93
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491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4405
|8,4463
|% 0,24
|
|Euro
|9,9867
|9,9936
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6628
|11,7212
|% 0,28
|
|Frank
|9,1521
|9,2073
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|10,76
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
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|B. Petrol
|73,79
|73,79
|0,28
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
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Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
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17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260