***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSecure Gate S.R.L.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıŞirketimiz Secure Gate S.R.L. firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörüdür.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni bir distribütörlük ve ürün olduğu için faaliyetlere etkisi öngörülememektedir.AçıklamalarŞirketimiz güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü üreticisi SecureGate S.r.l 'nin 10.09.2021 tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme İtalya menşeili üretici firma ile imzalanmıştır.Şirketimiz SecureGate firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963810BIST