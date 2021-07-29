***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2021 12:52
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDATA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952522
BIST
15:411.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,17
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:418,5022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0460
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4110,1217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:41499,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,28
|Açılış
|: 499,04
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KTSKR
|20,02
|12.213.099
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.939.154
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,78
|55.852.127
|% 9,02
|
|MEGAP
|7,40
|62.959.581
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.959.581
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,36
|69.317.167
|% -4,34
|
|EREGL
|20,04
|939.875.858
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|766.664.653
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|748.670.889
|% 4,12
|
|THYAO
|12,86
|511.935.413
|% 2,39
|
|SASA
|29,80
|310.006.085
|% 2,41
|
|KRDMD
|7,84
|748.670.889
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|766.664.653
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.326.774
|% 1,33
|
|KARSN
|4,17
|279.982.285
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|65.771.882
|% 0,96
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4989
|8,5022
|% -0,54
|
|Euro
|10,1080
|10,1217
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8288
|11,8882
|% -0,19
|
|Frank
|9,3205
|9,3767
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,66
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|18,19
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|21,48
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|10,39
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:52SEKFK
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 492, 177 adet işlem
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, GARAN, HALKB
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 51 artarak (% 2.21 ) 1, 226
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, KTSKR, IDGYO, HURGZ
-
15:51
CEOEM, MANAS, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında