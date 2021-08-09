***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.08.2021 12:30
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955921
BIST
14:561.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.434
14:568,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:5610,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0237
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:56484,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,63
|Açılış
|: 484,47
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:56
|GENIL
|14,30
|573.083.592
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.365.022
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.965.170
|% 9,97
|
|EDATA
|17,76
|27.841.629
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|88.457.317
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.900.178
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,71
|44.298.590
|% -9,51
|
|DAGHL
|15,73
|25.303.326
|% -7,74
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,26
|942.244.115
|% 3,25
|
|GARAN
|9,23
|819.868.027
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|573.083.592
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,02
|567.564.871
|% 0,25
|
|THYAO
|12,88
|440.258.715
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|399.834.009
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|421.489.099
|% 0,40
|
|SISE
|8,26
|942.244.115
|% 3,25
|
|GARAN
|9,23
|819.868.027
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|567.564.871
|% 0,25
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6373
|8,6389
|% 0,27
|
|Euro
|10,1726
|10,1784
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,9606
|12,0206
|% 0,38
|
|Frank
|9,3972
|9,4538
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2988
|2,3104
|% 0,36
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-17,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|-2,88
|
Seans Raporu
14:56
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15:06PSDTC
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