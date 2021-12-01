***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2021 14:38
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDATA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980449
BIST
17:191.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 45,34
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1913,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1915,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:19769,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -9,09
|Açılış
|: 769,67
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURCE
|26,40
|16.773.747
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.848.812
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|THYAO
|18,68
|2.918.097.555
|% 8,48
|
|SISE
|12,92
|2.243.619.672
|% 2,95
|
|SASA
|45,36
|2.152.110.648
|% 4,52
|
|ASELS
|22,00
|1.979.711.954
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|980.049.270
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|602.329.968
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.456.066
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,87
|1.535.045.662
|% 3,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3594
|13,3895
|% -2,06
|
|Euro
|15,1502
|15,2086
|% -2,05
|
|Sterlin
|17,7851
|17,8743
|% -1,87
|
|Frank
|14,4905
|14,5777
|% -2,29
|
|Riyal
|3,5524
|3,5702
|% -2,20
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|17,66
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,89
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.038
|5.170
|81,48
|
|Yarım
|2.435
|2.501
|39,41
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|1,65
|