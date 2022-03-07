***EDATA* *KUYAS* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.03.2022 18:31
***EDATA******KUYAS******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EDATA, KRSTL, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDATA.E, KRSTL.E ve KUYAS.E payları 08/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007936
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1739
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
18:0515,6637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05915,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 16,03
|Açılış
|: 915,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3753
|14,3807
|% 1,17
|
|Euro
|15,6419
|15,6773
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8360
|18,9305
|% 0,32
|
|Frank
|15,4476
|15,5407
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8186
|3,8378
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|16,36
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,57
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 312 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
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17:58
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