***EDATA* *REEDR* *DAPGM* *RAYSG* *YEOTK* *ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.09.2023 18:30
***EDATA******REEDR******DAPGM******RAYSG******YEOTK******ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALCAR, DAPGM, EDATA, RAYSG, REEDR, YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALCAR.E, DAPGM.E, EDATA.E, RAYSG.E,REEDR.E ve YEOTK.E payları 28/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197707
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0780
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0881
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.645,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -17,62
|Açılış
|: 1.645,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.645,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.172.311
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.552.018
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.429.762
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.577.437
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.119.188.034
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.510.108
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.750.445
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.575.411
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3108
|27,3166
|% 0,27
|
|Euro
|28,6824
|28,7087
|% -0,33
|
|Sterlin
|32,9890
|33,1545
|% 0,01
|
|Frank
|29,5103
|29,6881
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2592
|7,2956
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-27,35
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|-16,89
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|10.967
|11.077
|-81,00
|
|Yarım
|5.500
|5.561
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.781
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,77
|-0,24
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
-
17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem