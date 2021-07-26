***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.07.2021 18:15
***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) payında 27/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
EDIP payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/08/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951852
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0540
|Açılış
|: 10,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,0950
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10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,42
|Açılış
|: 495,89
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.053.024
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.516.625
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|4.719.794
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|140.926.352
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.484
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.095.366
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.433.702
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|636.091
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|239.554
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.131.112.003
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|633.488.994
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|611.616.520
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|531.739.434
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|506.956.660
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.131.112.003
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|223.478.121
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.474.223
|% -2,40
|
|PETKM
|5,42
|506.956.660
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,00
|94.221.917
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5596
|8,5621
|% 0,16
|
|Euro
|10,1132
|10,1216
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,8099
|11,8692
|% 0,76
|
|Frank
|9,3194
|9,3755
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,03
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,21
|