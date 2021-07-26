***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EDIP]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) payında 27/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.EDIP payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/08/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951852BIST