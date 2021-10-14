***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EDIP]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) payında 15/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/11/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, EDIP payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıTaha GÜLERYÜZ28183606Adil GEDİZ13076755Turgut ELBAŞ20372575Birol DEMİRBAŞ24577831Ömer GEÇİT44845280Özgür ÖZTUNÇ33471843Ünal ÖZTUNÇ32584075Tedbirlerin uygulanacağı son tarih12/11/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970900BIST