***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.10.2021 18:44
***EDIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) payında 15/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/11/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, EDIP payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Taha GÜLERYÜZ
28183606
Adil GEDİZ
13076755
Turgut ELBAŞ
20372575
Birol DEMİRBAŞ
24577831
Ömer GEÇİT
44845280
Özgür ÖZTUNÇ
33471843
Ünal ÖZTUNÇ
32584075
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
12/11/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970900
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1073
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
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|Açılış
|: 10,6000
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|Önceki Kapanış
|: 10,4950
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10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,28
|Açılış
|: 530,84
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|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,60
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1841
|9,1849
|% 1,18
|
|Euro
|10,6614
|10,6728
|% 1,23
|
|Sterlin
|12,5258
|12,5886
|% 1,27
|
|Frank
|9,9011
|9,9607
|% 1,13
|
|Riyal
|2,4414
|2,4536
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,60
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,25
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,18
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|0,62
|