***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:20
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821100
BIST
14:29113.930
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.899,16
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:296,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0618
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:296,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:29333,35
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 11,34
|Açılış
|: 333,35
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.618.808
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,27
|8.989.195
|% 12,94
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,39
|155.656.069
|% -10,62
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,66
|1.300.069.623
|% -5,92
|
|IPEKE
|10,53
|679.746.792
|% 8,00
|
|KOZAA
|12,94
|463.172.082
|% 3,19
|
|ASELS
|28,38
|416.310.321
|% -1,60
|
|KRDMD
|2,72
|277.593.573
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,26
|164.227.737
|% 0,00
|
|ODAS
|2,10
|226.876.189
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|277.593.573
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,21
|114.473.263
|% -1,63
|
|THYAO
|13,66
|1.300.069.623
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9126
|7,9523
|% 0,51
|
|Frank
|6,2491
|6,2868
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6352
|1,6434
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|40,27
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,29
|
|Cumhuriyet
|2.210
|2.243
|77,00
|
|Tam
|2.201
|2.256
|74,00
|
|Yarım
|1.064
|1.091
|35,79
|
|Çeyrek
|534
|546
|17,89
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,83
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-2,18
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