***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 17:44
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823357
BIST
17:39107.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.384,79
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:396,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:396,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:39320,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,82
|Açılış
|: 320,18
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.618.028
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,19
|76.118.946
|% 19,86
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|AVGYO
|1,74
|33.914.709
|% 15,23
|
|GYHOL
|22,98
|8.107.200
|% 14,96
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,97
|16.939.951
|% -3,66
|
|ECZYT
|11,64
|9.740.600
|% -3,00
|
|VERUS
|19,29
|5.644.378
|% -2,58
|
|THYAO
|11,91
|1.153.054.492
|% 1,36
|
|ASELS
|28,16
|589.060.250
|% 2,40
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|GARAN
|9,59
|446.858.372
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,40
|351.104.652
|% 4,80
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,40
|351.104.652
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|243.622.486
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|156.473.269
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|160.511.513
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9242
|7,9639
|% -0,52
|
|Frank
|6,4807
|6,5198
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6543
|1,6626
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|22,05
|
|Altın Gr.
|320
|321
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|50,49
|50,49
|0,82
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:52XU100
Endeks 107, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 7, 370.00 milyon TL de
-
17:51UNYEC
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 808, 069 adet işlem
-
17:50DYOBY
Yüzde 4.46 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 402, 030 adet işlem
-
17:48KRSTL
Yüzde 6.13 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 480, 228 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, SAHOL, TSKB