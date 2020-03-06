***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 13:37
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824874
BIST
15:49109.316
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.499,41
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:496,1056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:496,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0459
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9150
En Düşük
6,8333
15:49330,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,78
|Açılış
|: 330,78
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.561.999
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.433.236
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,53
|16.397.626
|% 14,02
|
|VAKKO
|6,09
|132.621.607
|% 10,13
|
|BURCE
|8,18
|24.369.253
|% 7,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|GARFA
|4,76
|13.578.681
|% -8,29
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,22
|898.105.059
|% -4,18
|
|ASELS
|29,58
|559.859.984
|% -2,31
|
|EREGL
|8,90
|357.390.154
|% 1,71
|
|GARAN
|9,98
|330.000.648
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,43
|256.472.794
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|256.472.794
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|209.900.822
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|166.086.639
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|122.915.885
|% -2,04
|
|THYAO
|11,22
|898.105.059
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9017
|7,9414
|% 0,01
|
|Frank
|6,4892
|6,5283
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6212
|1,6293
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,31
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.183
|2.216
|30,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|26,75
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|12,94
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|-1,94
|