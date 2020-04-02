***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:21
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834078
BIST
10:0890.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.046,53
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:086,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0249
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:087,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0257
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:08342,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,91
|Açılış
|: 342,25
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|682.534
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,63
|1.273.525
|% -9,75
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|GEDIK
|16,81
|44.585
|% -6,35
|
|MTRYO
|2,94
|1.297.823
|% -6,07
|
|PETKM
|3,61
|175.283.036
|% 8,41
|
|GARAN
|7,92
|39.904.022
|% 1,02
|
|TUPRS
|80,00
|38.301.214
|% 2,89
|
|THYAO
|9,04
|37.325.690
|% 0,56
|
|ASELS
|23,02
|31.489.988
|% 0,61
|
|PETKM
|3,61
|175.283.036
|% 8,41
|
|ODAS
|1,42
|20.045.001
|% 1,43
|
|KARSN
|1,33
|18.223.274
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,09
|13.257.364
|% 1,87
|
|GSRAY
|2,55
|29.583.542
|% 4,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2549
|8,2963
|% -0,13
|
|Frank
|6,8690
|6,9104
|% -0,66
|
|Riyal
|1,7660
|1,7749
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,44
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,29
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,04
|
|B. Petrol
|27,34
|27,34
|2,60
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