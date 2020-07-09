***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:35
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858121
BIST
11:51118.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -257,91
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
11:516,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:517,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:51400,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,88
|Açılış
|: 400,79
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.924.957
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.337.971
|% 9,99
|
|LKMNH
|9,60
|42.410.550
|% 9,97
|
|BURVA
|29,96
|9.389.888
|% 9,50
|
|OSMEN
|13,00
|78.457
|% 7,88
|
|PEKGY
|9,62
|31.414.852
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|YAYLA
|2,96
|11.135.535
|% -6,62
|
|OYAKC
|8,88
|142.232.514
|% -5,73
|
|KUYAS
|3,06
|34.307.775
|% -5,56
|
|MPARK
|23,28
|223.263.030
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,80
|150.077.469
|% -3,23
|
|OYAKC
|8,88
|142.232.514
|% -5,73
|
|BERA
|5,16
|62.369.915
|% 7,28
|
|NATEN
|25,44
|38.203.654
|% -2,60
|
|IHLGM
|1,80
|150.077.469
|% -3,23
|
|OYAKC
|8,88
|142.232.514
|% -5,73
|
|BERA
|5,16
|62.369.915
|% 7,28
|
|MPARK
|23,28
|223.263.030
|% 0,78
|
|MTRYO
|2,61
|11.266.361
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6547
|8,6981
|% 0,37
|
|Frank
|7,2940
|7,3379
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8254
|1,8346
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|6,17
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|
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