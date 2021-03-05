***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2021 17:43
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915486
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 411,35
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|226,60
|109.279.659
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.385.940
|% 10,00
|
|KONTR
|97,90
|375.700.864
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.005.475
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|KENT
|389,70
|9.004.853
|% -10,00
|
|LINK
|46,98
|20.809.705
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|7.994.999
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|219.412.348
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.682.220
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.317.585.491
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.133.452.728
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.071.799.752
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|789.179.846
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|507.849.400
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|214.257.350
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5307
|7,5353
|% 0,32
|
|Euro
|8,9798
|8,9876
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3767
|10,4288
|% -0,27
|
|Frank
|8,0631
|8,1116
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,36
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|2,30
|