***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 11:26
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923208
BIST
11:201.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:208,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:209,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:20453,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 453,11
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ERBOS
|75,90
|43.963.226
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|109.923.167
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.825.537
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.160.403
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,11
|10.448.341
|% -8,56
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,69
|121.514.492
|% -7,29
|
|BJKAS
|8,72
|392.705.775
|% -5,22
|
|KOZAL
|126,80
|355.057.317
|% 1,36
|
|GARAN
|6,90
|296.888.158
|% 0,27
|
|JANTS
|887,90
|214.163.262
|% 7,36
|
|SISE
|7,46
|205.523.058
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,72
|392.705.775
|% -5,22
|
|GARAN
|6,90
|296.888.158
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,69
|121.514.492
|% -7,29
|
|PETKM
|6,11
|178.764.716
|% 2,00
|
|SISE
|7,46
|205.523.058
|% 0,95
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1565
|8,1610
|% 0,10
|
|Euro
|9,5913
|9,6048
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,2873
|11,3439
|% 0,41
|
|Frank
|8,6312
|8,6832
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1716
|2,1825
|% 0,20
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,55
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|-1,18
|