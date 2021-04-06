***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 12:21
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923758
BIST
15:031.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -21,72
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:038,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:039,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:03455,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,03
|Açılış
|: 455,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MTRKS
|30,80
|170.355
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.511.635
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|432.887
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|118.056.831
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|199.769.328
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.564.744
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|OZBAL
|8,20
|31.249.590
|% -9,99
|
|BTCIM
|13,71
|12.573.755
|% -9,98
|
|TRILC
|59,15
|73.864.295
|% -9,97
|
|EKGYO
|1,95
|726.108.333
|% -3,47
|
|GARAN
|6,88
|689.587.335
|% -0,29
|
|FENER
|36,06
|586.611.646
|% -4,50
|
|KOZAL
|124,00
|583.503.532
|% -1,67
|
|GUBRF
|79,90
|577.580.945
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,95
|726.108.333
|% -3,47
|
|TSKB
|1,37
|160.259.710
|% -1,44
|
|GARAN
|6,88
|689.587.335
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,19
|156.168.925
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,43
|574.205.035
|% 1,81
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1445
|8,1499
|% 0,59
|
|Euro
|9,6263
|9,6356
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2368
|11,2932
|% 0,09
|
|Frank
|8,6560
|8,7082
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,69
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|8,67
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|24,76
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,98
|
|Çeyrek
|726
|743
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,69
|
Seans Raporu
15:01
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15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, GARAN
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15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 15 kaybederek (% -1.22 ) 1, 226
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15:14
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