***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:00
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944692
BIST
14:151.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,32
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:158,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:1510,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0138
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:15495,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,47
|Açılış
|: 495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,75
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TKURU
|271,00
|2.924.903
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.835.905
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.469.119
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.207.296
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.468.544
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,37
|734.985.781
|% -3,54
|
|GARAN
|8,14
|601.845.578
|% -0,49
|
|KUTPO
|59,75
|396.835.905
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|385.314.895
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,50
|257.071.400
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,91
|385.314.895
|% -1,55
|
|GARAN
|8,14
|601.845.578
|% -0,49
|
|TSKB
|1,26
|88.611.067
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|148.886.111
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|734.985.781
|% -3,54
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7195
|8,7216
|% 0,44
|
|Euro
|10,3804
|10,3840
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0114
|12,0716
|% -0,12
|
|Frank
|9,4195
|9,4763
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3160
|2,3276
|% 0,26
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-12,84
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.266
|3.351
|-23,68
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-11,45
|
|Çeyrek
|792
|810
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
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Seans Raporu
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