***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:26
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955276
BIST
10:101.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.433
10:108,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:1010,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0295
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:10495,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 495,04
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,25
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PENTA
|48,78
|5.899.943
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|22.315.511
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|SNKRN
|22,34
|314.011
|% 6,08
|
|AGYO
|2,87
|10.657.644
|% -9,75
|
|KRSTL
|1,87
|2.731.359
|% -6,03
|
|DERIM
|9,89
|360.143
|% -5,18
|
|SANFM
|18,51
|1.027.682
|% -5,08
|
|GSDDE
|5,32
|109.849
|% -4,66
|
|GENIL
|12,35
|167.287.247
|% 4,48
|
|THYAO
|12,90
|155.903.564
|% 1,10
|
|SASA
|30,44
|139.527.173
|% 2,63
|
|IZMDC
|2,98
|102.208.789
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,83
|85.294.120
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,83
|85.294.120
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,98
|102.208.789
|% -0,33
|
|GENIL
|12,35
|167.287.247
|% 4,48
|
|THYAO
|12,90
|155.903.564
|% 1,10
|
|DAGI
|3,55
|22.315.511
|% 9,91
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5641
|8,5673
|% 0,56
|
|Euro
|10,1289
|10,1364
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,8680
|11,9275
|% 0,31
|
|Frank
|9,3890
|9,4456
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2745
|2,2859
|% 0,42
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,45
|