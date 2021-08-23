***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 10:00
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959941
BIST
12:461.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,41
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:468,4711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:469,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:46486,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 486,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:45
|BRLSM
|11,01
|555.873.846
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.184.021
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.009.050
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.517.971
|% 9,96
|
|VANGD
|6,19
|29.915.986
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.192.679
|% -9,95
|
|UFUK
|20,12
|216.310
|% -9,78
|
|UMPAS
|1,10
|53.565
|% -9,09
|
|MMCAS
|5,22
|101.790
|% -7,61
|
|VKING
|6,64
|2.842.108
|% -5,55
|
|BRLSM
|11,01
|555.873.846
|% 9,99
|
|GARAN
|9,47
|490.968.107
|% 1,07
|
|SISE
|8,88
|480.461.358
|% 2,07
|
|SASA
|28,28
|426.259.942
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,73
|326.297.642
|% 2,50
|
|AKBNK
|5,73
|326.297.642
|% 2,50
|
|SISE
|8,88
|480.461.358
|% 2,07
|
|GARAN
|9,47
|490.968.107
|% 1,07
|
|BRLSM
|11,01
|555.873.846
|% 9,99
|
|PETKM
|6,05
|303.814.236
|% 1,68
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4658
|8,4686
|% -0,19
|
|Euro
|9,9303
|9,9350
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5380
|11,5959
|% 0,13
|
|Frank
|9,2012
|9,2566
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2513
|2,2626
|% -0,19
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,19
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-0,50
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-0,24
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|66,95
|66,95
|2,20
|