***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 14:15
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964839
BIST
16:401.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:408,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:4010,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:40494,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 494,02
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:39
|YEOTK
|60,50
|18.978.911
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.002.675
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|123.556.445
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|13.227.929
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.042.034
|% 9,93
|
|NUGYO
|10,72
|87.566.290
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.027.074
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,79
|15.201.244
|% -7,38
|
|BJKAS
|6,30
|177.313.432
|% -6,94
|
|KTSKR
|60,65
|45.714.176
|% -5,60
|
|THYAO
|13,08
|926.852.415
|% 0,23
|
|GARAN
|9,25
|630.676.642
|% 0,76
|
|TRILC
|13,16
|608.377.247
|% -2,08
|
|EREGL
|16,43
|575.176.859
|% 2,30
|
|KRDMD
|6,31
|472.268.172
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|234.159.910
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,31
|472.268.172
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|926.852.415
|% 0,23
|
|GARAN
|9,25
|630.676.642
|% 0,76
|
|PETKM
|6,23
|410.190.822
|% 1,63
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6516
|8,6528
|% 0,30
|
|Euro
|10,1491
|10,1547
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,7465
|11,8054
|% -0,03
|
|Frank
|9,3371
|9,3933
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2997
|2,3113
|% 0,27
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,63
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|7,21
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|3,49
|
|Çeyrek
|790
|808
|1,75
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|1,30
|