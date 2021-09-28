***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 12:53
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965487
BIST
14:081.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,36
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:088,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:0810,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0769
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:08495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,08
|Açılış
|: 495,12
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ERSU
|4,62
|30.925.464
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.755.342
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.625.825
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.472.724
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.784.470
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.570.856
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.601.147
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|95.874.200
|% -9,67
|
|THYAO
|13,74
|736.183.538
|% 1,55
|
|GARAN
|8,90
|619.981.401
|% -0,22
|
|TUPRS
|112,70
|466.671.641
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,29
|302.767.952
|% -1,26
|
|SISE
|8,03
|266.756.114
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,33
|254.921.187
|% -1,27
|
|ODAS
|1,35
|102.477.142
|% 0,75
|
|GARAN
|8,90
|619.981.401
|% -0,22
|
|THYAO
|13,74
|736.183.538
|% 1,55
|
|KRDMD
|6,29
|302.767.952
|% -1,26
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8852
|8,8884
|% 0,81
|
|Euro
|10,3862
|10,3955
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,0476
|12,1081
|% 0,06
|
|Frank
|9,5391
|9,5965
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3624
|2,3742
|% 0,81
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-17,63
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-15,87
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,67
|
|Çeyrek
|792
|810
|-3,84
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|0,59
|