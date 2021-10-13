***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 10:16
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970105
BIST
11:281.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:289,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:2810,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:28512,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 512,80
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|49,50
|8.911.014
|% 10,00
|
|MERIT
|24,76
|28.391.868
|% 6,91
|
|YEOTK
|80,80
|131.372.154
|% 5,00
|
|FROTO
|169,20
|389.528.757
|% 4,77
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.065.420
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.279.401
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,54
|43.199.857
|% -6,33
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,38
|706.136.480
|% 2,71
|
|FROTO
|169,20
|389.528.757
|% 4,77
|
|GARAN
|9,53
|330.673.485
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,87
|319.526.569
|% 1,03
|
|PETKM
|6,25
|269.922.573
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,84
|262.939.491
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.511.867
|% 0,41
|
|THYAO
|14,38
|706.136.480
|% 2,71
|
|KRDMD
|6,87
|319.526.569
|% 1,03
|
|PETKM
|6,25
|269.922.573
|% 1,46
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0210
|9,0242
|% -0,12
|
|Euro
|10,4322
|10,4349
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2616
|12,3231
|% 0,17
|
|Frank
|9,6761
|9,7344
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3968
|2,4088
|% -0,21
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,55
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|