***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2021 14:14
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971204
BIST
15:501.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
15:509,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3083
En Düşük
9,2378
15:5010,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8134
En Düşük
10,7062
15:50526,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,38
|Açılış
|: 526,77
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KSTUR
|265,10
|573.146
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|48.142.197
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|222.043
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|39.433.005
|% 9,95
|
|UZERB
|31,80
|414.860
|% 9,66
|
|CEOEM
|9,72
|238.284.090
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,10
|121.188.294
|% -8,74
|
|BAYRK
|8,39
|32.274.866
|% -5,84
|
|LUKSK
|46,48
|15.806.642
|% -5,18
|
|EDIP
|3,57
|17.055.252
|% -4,03
|
|GARAN
|8,81
|1.371.439.584
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,13
|827.361.367
|% 2,74
|
|TUPRS
|127,30
|749.094.256
|% -1,32
|
|SISE
|8,14
|741.760.764
|% 0,99
|
|THYAO
|14,35
|691.872.470
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,34
|417.535.328
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.371.439.584
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,13
|827.361.367
|% 2,74
|
|ODAS
|1,42
|160.517.968
|% -2,07
|
|TSKB
|1,20
|117.931.030
|% 0,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-4,54
|
|Altın Gr.
|527
|527
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.537
|17,00
|
|Tam
|3.467
|3.554
|16,75
|
|Yarım
|1.676
|1.719
|8,10
|
|Çeyrek
|840
|860
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|0,91
|