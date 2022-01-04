***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 15:39
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988628
BIST
15:421.946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 19,19
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.939
15:4213,4055
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,3372
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:4215,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3381
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:42774,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 15,99
|Açılış
|: 774,26
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|46,22
|5.168.598
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.670.508
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|325.621.001
|% 9,91
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,69
|68.112.535
|% -5,71
|
|KUYAS
|5,32
|16.430.242
|% -4,83
|
|AKGRT
|9,70
|11.900.244
|% -4,15
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|THYAO
|22,84
|1.975.678.119
|% 4,58
|
|EREGL
|29,94
|1.405.763.823
|% 2,39
|
|GARAN
|11,46
|1.390.469.093
|% 0,00
|
|SASA
|55,15
|1.305.578.100
|% 3,57
|
|SISE
|14,19
|957.468.407
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,45
|700.288.943
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,25
|381.277.213
|% 0,90
|
|GARAN
|11,46
|1.390.469.093
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|63.643.836
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,74
|69.460.295
|% -2,63
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3881
|13,4107
|% 2,62
|
|Euro
|15,0873
|15,1305
|% 2,22
|
|Sterlin
|17,9858
|18,0760
|% 2,22
|
|Frank
|14,5069
|14,5943
|% 2,18
|
|Riyal
|3,5512
|3,5690
|% 2,09
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,10
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,19
|
|Cumhuriyet
|5.148
|5.226
|66,00
|
|Tam
|5.118
|5.252
|64,52
|
|Yarım
|2.474
|2.540
|31,21
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,61
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|0,11
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|0,14
|